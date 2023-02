Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Bretzenheim - Auffahrunfall, Verursacher ohne Führerschein

Mainz (ots)

Einen Auffahrunfall an der Kreuzung Haifa-Allee/Am Schleifweg verursachte am Mittwochvormittag ein 24-Jähriger ohne Führerschein. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Kurz vor 11 Uhr fuhr der Unfallverursacher mit einem Skoda auf der Haifa-Allee in Richtung B40. An der Kreuzung zum Schleifweg fuhr er auf einen Mercedes auf, welcher an der Ampel wartete. Durch den Aufprall wurde der Mercedes noch auf einen weiteren PKW, einen Dacia, geschoben. Dabei wurde der 59-jährige Mercedes-Fahrer leicht verletzt. Das Fahrzeug des Unfallverursachers sowie der Mercedes wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass beide abgeschleppt werden mussten. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass der 24-jährige Unfallverursacher keinen Führerschein besitzt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Durch den Unfall kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell