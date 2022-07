Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Polizeilicher Einsatz nach Drohanruf; wichtige Korrektur!!!

Weinheim (ots)

In der polizeilichen Berichterstattung über das Einsatzgeschehen am Montagvormittag wurde fälschlicherweise mitgeteilt, dass der 31-Jährige in einem Krankenhaus angerufen und gegenüber einer Ärztin Drohungen ausgesprochen hätte.

Tatsächlich aber hatte sich der Mann in einem nicht zur GRN-Klinik gehörenden Ärztehaus gemeldet und mit zwei Mitarbeiterinnen dort telefoniert.

Beide Frauen wurden von dem Mann nicht persönlich bedroht, sondern er sprach ihnen gegenüber nur undifferenzierte Drohungen aus, die dann anschließend zum Polizeieinsatz und der Gewahrsamnahme des 31-Jährigen führten.

Wir bitten dies in der medialen Berichterstattung zu berücksichtigen.

