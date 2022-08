POL-KB: Korbach - Kupferkabel von Baustelle gestohlen

Korbach (ots) - Zu zwei Sachbeschädigungen an Autos kam es am Freitag beziehungsweise zwischen Freitag und Samstag in Korbach. Am Freitag hatte der Fahrer seinen grauen Seat Leon gegen 13.45 Uhr in der Karpatenstraße abgestellt. Als er nach einem Freibadbesuch gegen 16.15 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, musste er feststellen, dass dieses erheblich zerkratzt worden war. Die tiefen Kratzer befanden sich an der ...

