Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Zeugenaufruf zu einer Straßenverkehrsgefährdung auf der B 401 in Edewecht (Ortsteil Neu Friedrichsfehn)+++

Oldenburg (ots)

Am Ostermontag (10.04.2023) ereignete sich gegen 20.35 Uhr auf der B 401 in Edewecht, Ortsteil Neu Friedrichsfehn, in Höhe "Roter Steinweg", eine Straßenverkehrsgefährdung, bei der die Polizei noch weitere Geschädigte oder Zeugen des Vorfalles sucht.

Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer befuhr aus Richtung Oldenburg die B 401, wo er mit weit überhöhter und unzulässiger Geschwindigkeit zwei Fahrzeuge trotz Gegenverkehr überholte. Die beiden überholten Wagen reduzierten erheblich ihre Geschwindigkeit und versuchten die gefährliche Situation zu entschärfen. Das Fahrzeug aus dem Gegenverkehr bremste ebenfalls stark ab und wich auf den Grünstreifen aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Gegen den bereits ermittelten Verursacher wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung gemäß 315 c StGB eingeleitet. Zeugen oder Geschädigte mögen sich bitte mit der Polizei in Bad Zwischenahn in Verbindung setzen.

(202300461221)

