POL-OL: ++PKW Fahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss++Betrunkener Radfahrer++Sachbeschädigungen durch Graffitis

Oldenburg (ots) - Am Vormittag des Ostersamstag kommt es in Augustfehn zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einer leicht verletzen Person. Ein 56jähriger Mann aus Augustfehn parkt seinen PKW auf dem rechten Seitenstreifen an der "Hauptstraße" und will aussteigen, um einige Einkäufe zu erledigen. Beim Öffnen der Fahrertür achtet er dann aber nicht auf ...

