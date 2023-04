Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Hoher Schaden und leichte Verletzung durch unachtsame Türöffnung+++

Oldenburg (ots)

Am Vormittag des Ostersamstag kommt es in Augustfehn zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einer leicht verletzen Person. Ein 56jähriger Mann aus Augustfehn parkt seinen PKW auf dem rechten Seitenstreifen an der "Hauptstraße" und will aussteigen, um einige Einkäufe zu erledigen. Beim Öffnen der Fahrertür achtet er dann aber nicht auf den in gleicher Richtung fahrenden Verkehr. Ein ebenfalls 56jähriger PKW-Fahrer aus der Region Hannover kann der unmittelbar vor ihm aufgehenden Tür nicht mehr ausweichen und trifft diese mit der rechten Fahrzeugfront. Sowohl die Front als auch die Fahrertür werden massiv gestaucht, an anderen Seitenteilen kommt es zu Lackschäden. Da der verursachende Augustfehner bereits beim Aussteigen war, wird er leicht am linken Bein verletzt, muss aber nicht medizinisch versorgt werden. Den Sachschaden an den PKW beziffert die Polizei auf etwa 8000 Euro.

