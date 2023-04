POL-OL: +++ Räuberischer Diebstahl in den Schlosshöfen +++

Oldenburg (ots) - In der Nacht zum heutigen Mittwoch ist es in Apen, An der Norderbäke, zu zwei Diebstählen gekommen. Aufgrund von Videoaufzeichnungen stehen die Tatzeiten fest. Täter waren in beiden Fällen zwei männliche Personen. Eine Identifizierung der Täter ist anhand der Videoaufnahmen bisher nicht gelungen. Am 05.04.23, 03:30 Uhr, begaben sich die Täter ...

mehr