Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Radfahrer bei Unfällen in Oldenburg schwer verletzt +++

Oldenburg (ots)

Bei Verkehrsunfällen im Oldenburger Stadtgebiet sind am Mittwoch zwei Radfahrer schwer verletzt worden.

Der erste dieser beiden Unfälle ereignete sich um 11.25 Uhr an der Bloherfelder Straße. Ein 85-jähriger Mann war mit seinem Fahrrad auf dem rechtsseitigen Gehweg der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Bloherfelder Straße unterwegs. In Höhe der Einmündung bog der 85-Jährige nach links ab und überquerte die Theodor-Heuss-Straße in der nicht für ihn zugelassenen Fahrtrichtung. Der 90-jährige Fahrer eines Mercedes beabsichtigte zur selben Zeit, von der Bloherfelder Straße nach links in die Theodor-Heuss-Straße abzubiegen. Dabei missachtete er offenbar den Vorrang des Radfahrers, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der 85 Jahre alte Radfahrer stürzte und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen beide Beteiligte leitete die Polizei Ermittlungen ein.

Ebenfalls schwer verletzt wurde ein 40-jähriger Radfahrer bei einem Unfall an der Holler Landstraße. Der Bad Zwischenahner befuhr um 16.15 Uhr mit seinem Fahrrad den rechtsseitigen Radweg der Holler Landstraße in Richtung Stedinger Straße. Als ein 45-Jähriger mit einem Pedelec aus einer Grundstücksausfahrt nach links auf den Radweg der Holler Landstraße einbog, missachtete dieser mutmaßlich die Vorfahrt des 40-Jährigen. Es kam auf dem Radweg zur Kollision, der 40-Jährige stürzte und wurde dabei schwer verletzt. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen den 45-jährigen Unfallverursacher wird nun ermittelt.

Der Unfalldienst der Polizei sucht für die Rekonstruktion der Unfallhergänge weitere Zeugen. Hinweise werden jeweils unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen genommen. (443150, 444903)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell