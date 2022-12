POL-ESW: Geldbörsendiebstähle

Eschwege (ots) - Um 19:45 Uhr wurde am gestrigen Sonntagabend ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Sooden-Allendorf gemeldet. Dabei soll es auch zu einer "Explosion" in dem Haus in der Weberstraße gekommen sei. Nachdem alle Bewohner des Mehrfamilienhauses evakuiert wurden, begaben sich die eingesetzten Feuerwehrkräfte der Stadt Bad Sooden-Allendorf in eine Wohnung im ersten Obergeschoss, aus der die "Explosion" vernommen wurde. Dort konnte durch die Einsatzkräfte ...

