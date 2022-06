POL-IZ: 220623.1 Brunsbüttel: Arbeiten zum Schutz von Vögeln gestoppt

Wilster (ots) - In der Nacht zu heute ist es in Wilster zu einem Brand eines Einfamilienhauses gekommen. Hinweise auf die Brandursache gibt es bis jetzt keine, die Itzehoer Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Gegen 0.15 Uhr meldete ein Zeuge ein Feuer in einem sich in Renovierung befindenden Haus in der Burger Straße. Dank des schnellen Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehr gelang es, das Gebäude an sich zu ...

