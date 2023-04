Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Braunsbach / Geislingen: Abbiegenden Skoda übersehen

Am Freitag kurz vor 17 Uhr befuhr eine 53-jährige Skoda-Fahrerin die Landesstraße 1045 und wollte nach links in Richtung Geislingen am Kocher abbiegen. Die 53-Jährige reduzierte hierzu die Geschwindigkeit und setzte den Blinker. Ein hinter ihr fahrender 85-jähriger Opel-Astra-Fahrer erkannte die Situation zu spät, bremste und wollte links noch an dem Skoda vorbeifahren. Dies gelang jedoch nicht. Glücklicherweise streifte der 85-Jährige nur das Heck des Skodas und krachte nicht frontal in die Seite, ansonsten wären Insassen verletzt worden. Durch die Wucht des Aufpralles waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 8000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es bis kurz vor 19 Uhr nur zu leichteren Behinderungen im Bereich der Unfallstelle.

