Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeuge verhindert Handtaschenraub - Einbruch - Lkw aufgebrochen - Sachbeschädigungen - Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Waiblingen: Aufmerksamer Zeuge verhindert Handtaschenraub

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass am Sonntagnachmittag ein Handtaschenraub in letzter Sekunde verhindert werden konnte. Zwei Frauen im Alter von 69 & 68 Jahren gingen den Fußweg "An der Talaue" entlang. Plötzlich stellte sich ein 22-jähriger Mann vor die beiden Damen, griff nach der Handtasche der 69-Jährigen und versuchte, ihr diese zu entreißen. Da die Frau die Tasche festhielt, stürzte sie zu Boden. Im weiteren Verlauf zog der Tatverdächtige weiter an der Handtasche, wodurch er die am Boden liegende Frau, die sich weiterhin an der Tasche festhielt, einige Meter mitschleifte. Letztlich gelang es ihm, der Frau die Tasche zu entreißen. Der Tatverdächtige rannte anschließend in Richtung Beinsteiner Tor davon. Ein aufmerksamer Zeuge erkannte die Situation und nahm die Verfolgung des 22-Jährigen auf. Ihm gelang es, den Mann mit weiteren hinzukommenden Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 22-jährige irakische Staatsangehörige wieder auf freien Fuß entlassen.

Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 bei der Polizei zu melden.

Waiblingen: In Volkshochschule eingebrochen

In der Nacht auf Freitag brachen bisher unbekannte Diebe in die Volkshochschule im Bürgermühlenweg ein und entwendeten fünf schwarze Kassen und eine rote Kasse mit mehreren tausend Euro Bargeld. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt entsprechende Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Lkw aufgebrochen

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 9 Uhr und Freitag, 10:45 Uhr wurde die rechte Seitenscheibe eines Lkw, der in der Eisentalstraße geparkt war, aufgebrochen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde aus dem Fahrzeug nichts entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Urbach: Auto mutwillig beschädigt

In der Schießgasse wurde in der Nacht zum Freitag ein Pkw Mercedes mutwillig beschädigt. Ein Unbekannter zerkratzte die Lackierung des Wagens und verursachte dabei ca. 3000 Euro Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen wird nun von der Polizei in Plüderhausen unter Tel. 07181/81344 erbeten.

Alfdorf: Vorfahrt missachtet

10.000 Euro Sachschaden und ein leichtverletzter Autofahrer ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitag gegen 11.10 Uhr ereignete. Ein 49-jähriger Fahrer eines Pkw Citroen Berlingo befuhr die Seestraße und missachte am Kreuzungsbereich zur Kirchstraße die Vorfahrt. Er stieß einem 57-jährigen Audi-Fahrer zusammen, der dem einbiegenden Auto nicht mehr ausweichen konnte. Der 66-Jährige verletzte sich hierbei leicht.

Fellbach: Sachbeschädigung

Farbsprayer haben in der Nacht zum Freitag beim Schulzentrum in der Pestalozzistraße Gebäudeteile und Verkehrszeichen mit Graffitis besudelt. Der verursachte Schaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Tel. 0711/57720 um sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Sprayer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell