Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Bargeld aus Pkw entwendet - Einbruchsversuch - Unfälle

Aalen (ots)

Aspach: Kollision zwischen zwei Radlern

Am Donnerstagabend gegen 20.20 Uhr ereignete sich auf einem unbeleuchteten Parallelweg zur L 1115 ein Radunfall. Ein 34-Jähriger war in Richtung Kleinaspach ohne funktionierende Beleuchtung gefahren, als er mit einem entgegenkommenden 63-jährigen Biker kollidierte. Dieser verletzte sich beim Unfall leicht. Der Sachschaden blieb gering.

Fellbach: Von Straße abgekommen

Ein 25-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 14.30 Uhr die Ludwigsburger Straße, als er infolge Unachtsamkeit von der Fahrbahn abkam und gegen Verkehrseinrichtungen prallte. Es entstand hierbei Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

Weinstadt-Endersbach: Bargeld aus Auto gestohlen

Am Donnerstag im Zeitraum zwischen 15:40 Uhr und 16:25 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in der Großheppacher Straße ein Auto auf und entwendeten aus diesem eine schwarze Tasche mit mehreren tausend Euro Bargeld. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Donnerstag zwischen 11:25 Uhr und 11:50 Uhr in der Straße Alter Postplatz einen geparkten VW Golf und fuhr anschließend weiter. Am Golf entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Einbruchsversuch

Bisher unbekannte Diebe versuchten in der Nacht auf Donnerstag in eine Firma in der Brückenstraße einzubrechen. Glücklicherweise gelang es den Einbrechern nicht, das Rolltor aufzuhebeln, sodass sie nicht ins Innere der Firma gelangten. Der entstandene Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Leutenbach-Nellmersbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen Mittwoch, 23 Uhr und Donnerstag, 19:30 Uhr streifte ein bisher unbekannter Autofahrer den Außenspiegel eines VW, der in der Bahnhofstraße am Fahrbahnrand geparkt war. Anschließend fuhr er unerlaubt weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell