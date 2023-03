Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Einbrüche

Aalen (ots)

Welzheim: Nach Nötigung von Straße abgekommen

Der Polizeiposten Welzheim sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 15:10 Uhr auf der L 1080 ca. 300 Meter nach dem Kreisverkehr Rudersberger Str. in Fahrtrichtung Rötelsee. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll ein 48 Jahre alter Ford-Fahrer zunächst sehr dicht auf die vor ihm fahrende 25-jährige VW-Fahrerin aufgefahren sein und ihr zudem den Mittelfinger gezeigt haben. Anschließend soll er die Frau überholt und danach seine Geschwindigkeit wieder stark verringert haben. Als die VW-Fahrerin wieder am Ford vorbeiziehen wollte, soll dieser nach links gelenkt haben, worauf es zur Berührung mit dem Ford gekommen sein soll. Anschließend kam der Ford ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab, wo sich der Pkw überschlug. Der 48-Jährige Fahrer erlitt hierbei leichte Verletzungen, an den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Nach dem Unfall soll der Ford-Fahrer die Frau beleidigt und bedroht haben. Bei der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Polizeiposten Welzheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07182 92810 beim Polizeiposten zu melden.

Winnenden-Schelmenholz: In Bäckerei eingebrochen

Am Mittwochabend gegen 22:20 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in eine Bäckerei in der Straße Linsenhalde ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden drei iPhones sowie ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Zeugen, die am Mittwochabend auffällige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier Winnenden in Verbindung zu setzen.

Winnenden: In Firma eingebrochen

In der Nacht auf Donnerstag brachen bisher unbekannte Diebe in eine Firma in der Daimlerstraße ein und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden die Einbrecher allerdings nicht fündig und flüchteten letztlich ohne Beute wieder. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer streifte am Donnerstagvormittag zwischen 9 Uhr und 10 Uhr in der Stuttgarter Straße einen geparkten Mercedes Vito. Dabei wurde das geparkte Auto auf der linken Fahrzeugseite nicht unerheblich beschädigt. Der Unfallverursacher, der vermutlich mit einem VW Caddy oder VW Transporter unterwegs war, flüchtete nach dem Vorfall. Sachdienliche Hinweise, die zur Identifizierung des Unfallflüchtigen beitragen könnten, wird von der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/5770 erbeten.

