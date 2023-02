Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen verursacht massive Verkehrsstörungen im Verlauf der Umleitung B8

Wesel (ots)

Am Dienstag, den 14.02.2023, gegen 16.00 Uhr, befuhr eine 60-jährige Frau aus Wesel mit ihrem Pkw die Frankfurter Straße aus Wesel kommend in Fahrtrichtung Voerde und durchfuhr dabei den Kreuzungsbereich Frankfurter Straße / Emmelsumer Straße weiter in Richtung Voerde. Gleichzeitg befuhr ein 45-jähriger Mann aus Dorsten die Emmelsumer Straße und wollte seine Fahrt über die vorgenannte Kreuzung hinweg in Richtung Emmelsum fortsetzen. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge, wodurch das Fahrzeug des 45-Jährigen auf die Seite kippte. Durch den Unfall wurde die 60-Jährige schwer verletzt. Eine akute Lebensgefahr kann derzeit ausgeschlossen werden. Der 45-Jährige und sein 28-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Alle Personen wurden mit Rettungswagen in örtliche Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Bergung der Fahrzeuge, sowie die Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich in beide Fahrtrichtungen bis 17.20 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet. Da es sich bei dem Unfallort um die einzig vorgesehene Umleitungsstrecke zur Baustelle an der B8 handelte, kam es im Feierabendverkehr zu erheblichen Verkehrsstörungen.

