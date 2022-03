Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Laubeneinbruch in Langengrobsdorfer Straße

Gera (ots)

Gera: Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 28.02.2022 - 06.03.2022 unberechtigt Zutritt zu einem in der Langengrobsdorfer Straße befindlichen Gartengrundstück. In der Folge gelangten die Täter gewaltsam in die auf dem Grundstück befindliche Gartenlaube und verursachten hierbei Sachschaden. Zudem stahlen sie aus dem Haus diverse Haushaltsgegenstände und Werkzeug. Die Geraer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen. Zeugen, welche Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

