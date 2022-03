Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Ludwig-Jahn-Straße

Gera (ots)

Gera: Samstagnacht (05.03.2022), gegen 01:30 Uhr, rückten mehrere Polizeistreifen aufgrund einer gemeldeten Auseinandersetzung in die Ludwig-Jahn-Straße aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es dort zwischen mehreren Personen zum Streit, welcher in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Bevor die Polizeibeamten eintrafen, seien bereits mehrere Beteiligte geflohen. Zwei anwesende Männer (41, 43) wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt und in der Folge medizinisch behandelt. Die Geraer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell