LPI-G: Versuchter Einbruch.

Altenburg (ots) - In der Nacht vom 04.03.22 zum 05.03.22 beschädigten derzeit unbekannte Täter in der Baderei die Verglasung einer Hauseingangstür. Der entstandene Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

mehr