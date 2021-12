Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung PI CLP

VEC vom 25.12.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Brand eines Müllcontainers

Am Freitagabend, zwischen 20.30 - 20.56 Uhr, geriet auf unbekannte Weise ein Müllcontainer in der Ringstraße in Löningen in Brand. Dieser wurde durch die Feuerwehr abgelöscht. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Löningen ( Tel.: 05432-803840 ) entgegen.

Molbergen - Tödlicher Verkehrsunfall

Am Morgen des 1.Weihnachtstages, gegen 06.26 Uhr, kam ein 22-jähriger junger Mann aus Cloppenburg mit seinem Pkw Opel Corsa auf der Cloppenburger Straße auf gerade Strecke alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab, als dieser in Rtg. Cloppenburg fahren wollte. Der Mann wurde im Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot an der Einsatzörtlichkeit, die Straße wurde für ca. 2 Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell