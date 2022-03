LPI-G: Einsatz zur Ruhestörung führt zum Auffinden von Diebesgut

Nobitz (ots) - Am 04.03.22 meldete gegen 17:25 Uhr ein Mitarbeiter eines Discounters in der Altenburger Straße, dass sich drei Personen an einer alarmgesicherten Vitrine im Geschäft zu schaffen gemacht hatten und nach Alarmauslösung geflüchtet seien. In der Folge wurde festgestellt, dass die Vitrine aufgebrochen und daraus ein Handy entwendet wurde. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

