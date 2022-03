Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Tankbetrug

Schmölln (ots)

Am 04.03.22 betankte gegen 11:30 Uhr eine bisher unbekannte Person an einer Tankstelle in der Ronneburger Straße einen Pkw Honda mit ca. 53 Litern Kraftstoff und verließ ohne zu bezahlen das Tankstellengelände in Richtung Ronneburg.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell