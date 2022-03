Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Sachbeschädigung gesucht

Gera (ots)

Gera: Unbekannte Täter trieben ihr Unwesen im Bereich einer Baustelle in der Reichsstraße, so dass am Samstagabend (05.03.2022) die Polizei vor Ort kommen musste. Die Täter beschädigten demnach einen dort aufgestellten Sanität-Container, indem sie die Zulaufleitung für die darin befindlichen Toiletten zerstörten. Demzufolge lief eine unbestimmte Menge Wasser aus. Die Geraer Polizei ermittelt nun zum Geschehen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

