Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Isterberg - Nötigung im Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Isterberg (ots)

Heute gegen 10.20 Uhr kam es in Isterberg auf der Bentheimer Straße zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Die beiden Verkehrsteilnehmer, ein 55-jähriger Fahrer eines Seat Taracco und eine 26-jährige Fahrerin eines Audi e-tron fuhren auf der B403 in Richtung Nordhorn. Im Rahmen eines Überholmanövers, indem der 55-Jährige beabsichtigte die 26-Jährige zu überholen, kam es zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Da sich die Beteiligten gegenseitig belasten, ist der genaue Ablauf bislang unklar, sodass die Polizei Zeugen des Vorfalls bittet, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/309-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell