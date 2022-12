POL-EL: Meppen - Zeugen nach Diebstahl einer Rüttelplatte gesucht

Haselünne (ots) - Am gestrigen Mittwoch mussten Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr zu einem Einsatz in Haselünne ausrücken. Gegen 10:20 Uhr war es bei Schweißarbeiten in einem Bullenstall an der Straße "Haverbeck" zu einer Verpuffung mit Stichflamme gekommen. Die Feuerwehren Haselünne und Bawinkel waren mit sieben Fahrzeugen und 35 Kräften im Einsatz. Zudem ...

mehr