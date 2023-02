Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken/Duisburg - Polizei gelingt Schlag gegen Betäubungsmittelkriminalität

Dinslaken/Duisburg (ots)

Großer Schlag gegen die Betäubungsmittelkriminalität: Polizisten haben bei Durchsuchungen in Dinslaken und Duisburg umfangreiche Beweise gefunden. Sie stellten unter anderem 8400 Euro Bargeld und sieben Kilogramm CBD-Hanfblüten sicher. Zudem beschlagnahmten sie ein Auto.

Die Ermittler durchsuchten am Donnerstag zwei CBD-Shops, zwei Kioske und zwei Privatwohnungen von Geschäftsinhabern. Darunter waren drei Geschäfte in Dinslaken sowie eins in Duisburg. Den Einsatz führte die Polizei im Zuge ihres Behördenziels "Aktion sicher leben - Bekämpfung der bürgerbelastenden Kriminalität" durch.

Die Polizei weist darauf hin, dass nur der Verkauf und Erwerb von CBD-Produkten legal ist, bei denen ein Missbrauch zu Rauschzwecken ausgeschlossen werden kann.

Das sind zum Beispiel Hanfprodukte wie Seile, Kleidung oder Salben. Der Verkauf, der Erwerb und auch der Besitz von CBD-Hanfblüten (CBD-Gras) sind somit in jedem Fall - auch wenn ihr Gehalt an THC (Tetrahydrocannabinol) 0,2 Prozent nicht übersteigt - nach dem Betäubungsmittelgesetz strafbar, da es nicht Sinn der Vorschrift ist, die Bevölkerung mit THC-schwachen Zubereitungen zu persönlichen Konsumzwecken zu versorgen. Der Konsum solcher illegalen CBD-Produkte kann sich darüber hinaus negativ auf die Gesundheit auswirken.

