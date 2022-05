Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Drogenfund bei Verkehrssicherheitskation: Polizeihund Bane findet 20 Kilo Marihuana

Mönchengladbach (ots)

Im Rahmen der Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben", bei der die Polizei am Donnerstag, 5. Mai, eine Vielzahl an Verkehrskontrollen vorgenommen hat, ging ihr ein besonderer Fang ins Netz: Im Fahrzeug eines 28-Jährigen stießen die Beamten auf drei Umzugskartons mit Marihuana mit einem Straßenverkaufswert von etwa 200.000 Euro.

Gegen 10.30 Uhr fiel der 28-Jährige der Polizei auf, weil er beim Erblicken der Kontrollstelle an der B57 in Uedding plötzlich mit quietschenden Reifen die nächste Abbiegung nahm. Ein Polizist auf einem Motorrad nahm sofort die Verfolgung auf. Nach wenigen hundert Metern hielt der 28-Jährige im Gewerbegebiet an der Straße Willicher Damm an, sprang aus dem Auto und lief über einen Acker davon. Weitere Streifenteams kamen hinzu und fahndeten nach dem Flüchtigen. Sie stellten ihn kurz darauf am Engelsmühlenweg.

Das zurückgelassene Fahrzeug schauten sich die Beamten natürlich gleich mal genauer an - und fanden den Grund für den Fluchtversuch. Drogenspürhund Bane erschnüffelte Marihuana in großen Mengen: Drei Umzugskartons randvoll mit der Droge befanden sich auf der Ladefläche des Kleintransporters.

Die Polizei stellte das komplette Fahrzeug sicher und nahm den 28-Jährigen, der zudem eine vierstellige Summe Bargeld bei sich hatte, wegen Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln vorläufig fest.

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft führten Ermittler der Kriminalpolizei den Verdächtigen heute einem Haftrichter vor, der ihn in Untersuchungshaft schickte. (jn)

