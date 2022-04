Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Rauchentwicklung

Offenburg (ots)

Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es am Freitagmorgen in der Straße "Am Holderstock", nachdem von Zeugen gegen 7:15 Uhr Rauchgeruch in einem Gebäude festgestellt wurde. Die Einsatzkräfte konnte nach der Überprüfung der Räumlichkeiten schnell Entwarnung geben. Hinter dem Gebäude wurden offenbar Paletten verbrannt, was ursächlich für den Rauch gewesen sein dürfte. Sachschaden entstand nicht. Die Straße musste aufgrund des Einsatzes kurzzeitig für den Verkehr gesperrt werden.

/pi

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell