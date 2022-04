Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim, Oberschopfheim, B3 - Vorfahrtsverletzung

Friesenheim, Oberschopfheim (ots)

Nach einem Unfall auf der B3 bei Oberschopfheim kam es am Freitagmorgen zu Verkehrsbehinderungen. Gegen 6:20 Uhr hatte der 26-jährige Fahrer eines Seat, der von der Oberschopfheimer Hauptstraße auf die B3 fahren wollte, offenbar die Vorfahrt eines aus Friesenheim in Richtung Offenburg fahrenden VW missachtet. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ungefähr 25.000 Euro.

/pi

