Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, A5 - Stau nach Auffahrunfall

Hohberg, A5 (ots)

Ein Auffahrunfall hat am frühen Freitagmorgen auf der Südfahrbahn der A5 zu einem Verletzten, rund 20.000 Euro Sachschaden und etwa drei Kilometern Stau geführt. Der 63 Jahre alte Fahrer eines Mercedes Transporters ist hierbei kurz nach 4:30 Uhr in das Heck des Anhängers eines Lastzugs gekracht. Durch den Aufprall wurde der Mercedes abgewiesen und kollidierte mit der Betongleitwand. Ein nachfolgendes Auto wurde zudem durch überfahrende Trümmerteile beschädigt. Der mutmaßliche Unfallverursacher musste mit einem Rettungswagen in eine Offenburger Klinik gebracht werden. Nach der abgeschlossenen Fahrbahnreinigung war die A5 gegen 7:30 Uhr wieder frei befahrbar.

/wo

