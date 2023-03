Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbruch - Sachbeschädigung oder versuchter Einbruch - Arbeitsunfall - Nachtrag zu Kind mit Pistole bedroht - Unfall

Aalen: Sachbeschädigung oder versuchter Einbruch

Unbekannte haben im Zeitraum von Mittwoch, 16:30 Uhr, bis Donnerstag, 2 Uhr, die Glasscheibe einer Hauseingangstüre in der Pommernstraße beschädigt. Ob es sich dabei um eine Sachbeschädigung oder den Versuch eines Einbruchs handelt ist derzeit unklar. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter 07361/5240 mit dem Polizeirevier Aalen in Verbindung zu setzen.

Hüttlingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache kam am Mittwoch gegen 12 Uhr ein 76-Jähriger bei der Ausfahrt eines Supermarktes in der Straubenmühle mit seinem VW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde der 76-Jährige leicht verletzt und musste zur weiteren Abklärung in eine Klinik verbracht werden.

Ellwangen: Arbeitsunfall

Auf einem Hof in Hinterlengenberg wurde am Mittwoch gegen 19:15 Uhr ein 75-Jähriger bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt. Bei Arbeiten startete ein 46-Jähriger seinen Traktor. Dieser rutschte von der Kupplung ab, so dass der Traktor vorwärtsfuhr und den 75-Jährigen zwischen dem Traktor und einer Wand einklemmte. Der Senior, der hierbei schwer verletzt wurde, musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Lorch: Bei Einbruch gestört

Am Samstag kam es zu einem Wohnungseinbruch in der Zollgasse. Ein bislang Unbekannter verschaffte sich gegen 20 Uhr über eine Terrassentür Zugang zu der Wohnung. Dort durchsuchte der Einbrecher mehrere Schränke, wurde dabei aber vermutlich von einem Bewohner der Wohnung gestört. Daraufhin entfernte sich der Dieb mit einem Diebesgut in Höhe von etwa 8700 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Waiblingen unter 07361/5800.

Nachtrag zur Meldung vom 29.03.2023:

Ellwangen: Kind mit Pistole bedroht

Nach dem Vorfall von Mittwochmittag, bei dem ein zunächst Unbekannter ein 11-jähriges Mädchen mit einer Waffe bedrohte, konnte die Polizei im Laufe des Mittwochs einen 73-Jährigen ermitteln, der offenbar an einer psychischen Erkrankung leidet. Auch die Waffe konnte sichergestellt werden. Dabei handelte es sich um eine historische Schusswaffe. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Zum besseren Verständnis hier die Ursprungsmeldung:

Ellwangen: Kind mit Pistole bedroht

Am Mittwoch gegen 12:30 Uhr befand sich ein Mädchen in der Berliner Straße etwa auf Höhe einer dortigen Bushaltestelle, als ein fremder Mann das 11-jährige Kind ansprach und sie mit einer Pistole bedrohte. Das Mädchen berichtete zuhause seinen Eltern von dem Vorfall, welche die Polizei verständigten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief leider negativ.

Bei dem Mann soll es sich um einen ca. 55-60 Jahre alten, 170-180cm großen Mann mit normaler Statur gehandelt haben. Dieser trug eine graue Brille mit schmaler Fassung, eine braune Jacke, vermutlich aus Leder, eine dunkle Jeans und sprach Deutsch mit leichtem Akzent. Er soll auf einem schwarzen Herrenfahrrad mit etwas dickerem Rahmen, möglicherweise einem E-Bike, unterwegs gewesen sein.

Die Polizei Ellwangen bittet um Hinweise von Zeugen auf den Mann unter Telefon 07961 930-0.

