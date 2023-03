Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto zerkratzt - Fahrrad entwendet - 18-Jähriger bei Auseinandersetzung leicht verletzt - Unfälle

Schorndorf-Miedelsbach: Auto zerkratzt

Am Mittwoch zwischen 5:50 Uhr und 17 Uhr wurde ein am Bahnhof geparktes Auto auf der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Weinstadt-Schnait: Kradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein 17-jähriger Fahrer einer Aprilia befuhr am Mittwochnachmittag gegen 17:10 Uhr die Weinstraße in Richtung Manolzweiler. Hierbei kam er in einer Kurve alleinbeteiligt zu Sturz, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog.

Schorndorf: Pedelec entwendet

Am Mittwochabend in der Zeit zwischen 22:45 Uhr und 23:10 Uhr wurde ein schwarzes Pedelec, das in der Bismarckstraße vor einer Spielhalle unverschlossen abgestellt war, gestohlen. Das Fahrrad vom Hersteller Telefunken hat einen Wert von etwa 1500 Euro. Hinweise auf den Dieb bzw. auf den Verbleib des Rades werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Backnang: Mit E-Scooter gestürzt

Ein 51-jähriger Fahrer eines E-Scooters befuhr am Mittwoch gegen 14 Uhr die Kieshofstraße in Backnang. Auf der abschüssigen Strecke stürzte er in einer Kurve und verletzte sich hierbei leicht am Kopf. Der Mann trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm und musste zur Versorgung seiner Blessuren vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden.

Backnang: Streitigkeiten

Ein 18-Jähriger wurde am Mittwoch gegen 23.30 Uhr bei einer Auseinandersetzung leicht verletzt. Er sei zum Schillerplatz gelaufen und dort auf drei junge Männer getroffen, mit denen es zur Auseinandersetzung gekommen sei. Der 18-Jährige wurde hierbei vermutlich unter Verwendung einer Glasscherbe leicht verletzt. Hintergründe des Streits sind derzeit nicht bekannt. Die drei unbekannten Tatverdächtigen waren nach dem Vorfall geflüchtet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

