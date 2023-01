Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Ladendieb flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

In einem Schuhfachgeschäft an der Stresemannstraße in Rheydt ist es am 18. Januar, gegen 18.20 Uhr zu einem Ladendiebstahl gekommen. Der Mann konnte mit der Beute flüchten. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Beschuldigte betrat zur genannten Tatzeit das Schuhfachgeschäft und erfragte sich kurz bei einer Mitarbeiterin eine Auskunft. Vermutlich stahl er kurze Zeit später ein Paar Kindersportschuhe der Marke Nike, versteckte diese unter seiner Jacke und ließ den Karton offen im Geschäft stehen. Eine 42-jährige Mitarbeiterin versuchte ihn beim Fluchtversuch am Ausgang festzuhalten und verletzte sich dabei leicht. Der Mann konnte sich losreißen und rannte in Richtung Friedrich-Ebert-Straße und Mühlenstraße davon.

Er kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 40 bis 42 Jahre alt, zwischen 1,65 und 1,75 Meter groß, dunkelblondes kurzes Haar, Stoppelbart, blaue Augen, dünne Lippen. Er trug eine schwarze Winterjacke sowie eine schwarze Hose und dunkle Schuhe.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Mann im Schuhgeschäft oder auch bei der Flucht beobachtet haben, um Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell