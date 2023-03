Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle und Nötigung im Straßenverkehr

Aalen (ots)

Oberrot: Nach mutmaßlicher Nötigung im Straßenverkehr- Zeugen gesucht

Am Mittwoch zwischen 7:35 Uhr und 7:45 Uhr befuhr eine 43-Jährige mit ihrem Ford die L1054 zwischen Hohenhardtsweiler und der Abzweigung Ziegelmühle. Hierbei soll eine bislang unbekannte Fahrerin in einem weißen BMW der Ford-Fahrerin mehrfach sehr dicht aufgefahren sein. Dabei soll die BMW-Fahrerin Lichthupe gegeben haben und die Ford-Fahrerin auch angehupt haben.

Hinter dem weißen BMW sollen weitere Fahrzeuge gefahren sein. Diese Fahrzeuglenker werden darum gebeten sich mit der Polizei Schwäbisch Hall unter Telefon 0791 400-0 in Verbindung zu setzen, um weitere Informationen zu dem Vorfall zu erlangen.

Crailsheim: Unfall im Kreuzungsbereich

Am Donnerstag gegen 5:20 Uhr fuhr ein 43 Jahre alter Fahrer eines Citroen Jumper unter Missachtung einer roten Ampel in den Kreuzungsbereich der Schönebürgstraße und der Schillerstraße ein. Dabei stieß er mit einem von links kommenden Audi A4 eines 61-Jährigen zusammen. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden 15.000 Euro.

Crailsheim: Autofahrerin übersieht Radfahrerin

Gegen 8:30 Uhr am Donnerstag wollte eine 68-jjährige BMW-Fahrerin von der Grabenstraße nach links in die Wilhelmstraße abbiegen. Dabei übersah sie eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 53-jährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Radfahrerin zu Fall kam und leicht verletzt wurde. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Rot am See: Unfall im Gegenverkehr

Am Mittwoch gegen 17:40 Uhr befuhr ein 62 Jahre alter Fahrer eines Sattelzugs die L1033 von Gerabronn kommend in Fahrtrichtung Beimbach. An der Abzweigung "Zur Lauramühle" kam er in einer engen Kurve mit seinem Auflieger auf die Gegenfahrbahn und stieß hier mit einem entgegenkommenden Linienbus eines 46-Jährigen zusammen. An dem Auflieger entstand lediglich geringer Sachschaden. Der Sachschaden an dem Linienbus beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Rot am See: Junger Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Kurz vor 10:00 Uhr am Donnerstag war ein 22-Jähriger mit einem Mercedes Sprinter samt Anhänger auf der K2514 unterwegs. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor der Fahrer dabei die Kontrolle über sein Gespann und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit zwei Bäumen und einem Leitpfosten. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Gespann entstand Sachschaden von etwa 35.000 Euro.

