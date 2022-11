Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht - Polizei Sonneberg bittet um Mithilfe

Sonneberg (ots)

Am Freitag zwischen 10:00 Uhr und 11:45 Uhr befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Straße An der Steinach in Föritztal, OT Mupperg und stieß im Kurvenbereich gegen eine Metallstange. Diese Stange wurde durch die Hauseingentümerin verbaut, um die nahestehende Hauswand zu schützen. Durch den Zusammenstoß drückte sich die Stange gegen die Hauswand und beschädigte diese. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die PI Sonneberg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, welche sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug oder dem Fahrer machen können.

