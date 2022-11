LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

Rudolstadt (ots) - Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde ein 44-jähriger festgestellt, der alkoholisiert einen Pkw in der Rudolstädter Innenstadt führte. Der Atemalkoholtest ergab am Samstag gegen 23 Uhr 0,62 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Inspektionsdienst Saalfeld Telefon: 03671 56 0 E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de ...

