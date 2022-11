Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Eigentümer von E-Bike gesucht: Sicherstellung zum Zwecke der Eigentumssicherung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Pößneck (ots)

Am Dienstag, dem 15.11.2022, beabsichtigen Beamte der Einsatzunterstützung der LPI Saalfeld kurz vor 20:00 Uhr einen E-Bike-Fahrer in Pößneck im Bereich des Busbahnhofes zu kontrollieren. Als der Radfahrer die anstehende Kontrolle bemerkte, flüchtete er mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der Brauhausgasse, wo die Beamten den Sichtkontakt zu ihm verloren. Kurze Zeit später wurde jedoch im Rahmen der Fahndung das durch den Unbekannten genutzte (zweifelsfrei identifizierte) E-Bike in der Breiten Straße liegend aufgefunden werden. Da das Fahrrad ungesichert und kein rechtmäßiger Eigentümer in der Nähe zugegen war, wurde das mintgrüne E-Bike der Marke "FOCUS" zur Eigentumssicherung sichergestellt. Eine Überprüfung der Fahrraddaten in den Auskunftssystemen ergab keine Hinweise auf den möglichen Eigentümer oder einen angezeigten Diebstahl. Zum Zwecke der Klärung der Eigentumsverhältnisse wird der/die Inhaber/in des beschrieben E-Bikes gesucht. Wenden Sie sich (gern vorab telefonisch), falls Sie das Fahrrad wiedererkennen oder vermissen, mit einem Eigentumsnachweis an die Kollegen der Polizeistation Rudolstadt. Zwei Bilder des sichergestellten E-Bikes sind dem Artikel beigefügt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell