POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall, versuchter Einbruch, Sachbeschädigung

Crailsheim: Unfall an Kreuzung

Kurz nach 11:000 Uhr kam es am Donnerstag an der Kreuzung der Haller Straße zur Eichendorfstraße zu einem Zusammenstoß zweier PKW. Eine 65 Jahre alte VW-Fahrerin missachtete die Vorfahrt einer 60-jährigen Skoda-Fahrerin. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von insgesamt 5.000 Euro.

Crailsheim: Scheibe beschädigt

Gegen 23:45 Uhr am Donnerstag beschädigte ein Unbekannter eine Fensterscheibe an einem Gebäude in der Theodora-Cashel-Straße. Dabei entstand Sachschaden.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: Versuchter Einbruch

Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr versuchte ein Dieb sich Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Langen Straße zu verschaffen, hierzu beschädigte er unter anderem die Glasscheibe einer Haustüre. Da es ihm nicht gelang das Gebäude zu betreten, verließ der Dieb die Örtlichkeit wieder. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

