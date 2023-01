Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Firma

Suhl (ots)

Unbekannte Täter drangen gewaltsam in der Zeit vom 20.01.2023,18.00 Uhr bis zum 21.01.2023,07.50 Uhr in ein Lager ein, welches sich in Suhl, Rennsteigstraße,in einem ehemaligen Einkaufszentrum befindet. Hier wurde eine Seitentür des Marktes geöffnet, an der Tür entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Aus einem Lager wurden Elektrogeräte/Werkzeuge entwendet. Der genaue Entwendungsschaden ist noch nicht bekannt.Anzeige wurde aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu dieser Straftat nimmt die Polizei unter 03681/369-0 entgegen.

