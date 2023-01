LPI-SHL: Alkoholisiert in den Straßengraben

Dorndorf (ots) - Am Sonntag, den 22.01.2023, befuhr ein VW Touran gegen 02:00 Uhr die Bahnhofstraße in Dorndorf in Richtung Vacha. Ein Opel Insignia kam aus Richtung Dietlas und fuhr ungebremst auf die Bahnhofstraße auf. Es kam zur Kollision mit dem VW. Der Opel Fahrer flüchtete dann mit überhöhter Geschwindigkeit und ausgeschalteten Licht in Richtung Vacha. Ermittlungen zum Verursacher laufen aktuell noch. Am ...

mehr