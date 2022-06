Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Tasche im ICE entwendet - Bundespolizisten stellen Gepäckdiebe auf frischer Tat

Dortmund - - Berlin - Langenhagen (ots)

Am Dienstagnachmittag (28. Juni) nahmen Bundespolizisten in ziviler Kleidung im Dortmunder Hauptbahnhof zwei Taschendiebe auf frischer Tat fest. Die Geschädigte hatte den Diebstahl erst während der Weiterfahrt bemerkt, da ihre Tasche gegen einen Rucksack ausgetauscht worden war.

Gegen 13:45 Uhr fielen Taschendiebstahlsfahnder der Bundespolizei im Hauptbahnhof Dortmund zwei Männer auf, die sich augenscheinlich auf "Beutezug" in Schnellzügen befanden. Ein 29-Jähriger bestieg einen ICE (nach Stuttgart) am Bahnsteig und sah sich intensiv nach Reisenden und deren mitgeführten Gepäck um. Da sich noch nicht viele Fahrgäste in dem Zug befanden, verließ der Mann diesen wieder. Kurz darauf stieg der algerische Staatsangehörige in den eingefahrenen ICE 549 (nach Berlin Ostbahnhof) ein. Die Bundespolizisten wurden daraufhin auf einen weiteren Mann aufmerksam, mit dem der 29-Jährige augenscheinlich telefonierte.

Der 30-Jährige, welcher einen schwarzen Rucksack trug, folgte dem 29-Jährigen in den Intercity-Express. Die beiden Männer liefen durch ein Abteil und verließen kurz danach den Zug wieder. Der 30-Jährige trug nun eine schwarze Laptoptasche auf seiner Schulter. Der schwarze Rucksack dagegen war nicht mehr im Besitz der algerischen Staatsbürger. Der Dortmunder (29) und der Berliner (30) verließen den Bahnsteig und wurden dort von Bundespolizisten vorläufig festgenommen.

Bundespolizisten in Hamm gelang es die 63-jährige Geschädigte zu ermitteln. Die Frau aus Langenhagen habe den Diebstahl aus dem Ablagefach nicht bemerkt, da sie zu dem Zeitpunkt an ihrem Laptop gearbeitet habe. Den Verlust der Tasche habe sie dann erst auf der Weiterfahrt festgestellt. Eine 46-jährige Zeugin habe jedoch beobachten können, wie ein Mann einen Rucksack in die obere Gepäckablage legte und anschließend verschwand. Dies sei der Frau komisch vorgekommen und habe den Zugbegleiter darüber informiert.

Der 29-Jährige gab gegenüber den Beamten an, mit dem Vorfall nichts zu tun zu haben. Der 30-Jährige dagegen gab die Tathandlung zu. Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell