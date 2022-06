Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Notbremse betätigt - Bundespolizisten stellen 21-Jährigen im Hbf Gelsenkirchen

Gelsenkirchen - Rheine (ots)

Am gestrigen Montagmittag (27. Juni) soll ein Mann im Hauptbahnhof Münster eine Zugtür blockiert und anschließend die Notbremse gezogen haben. Im Gelsenkirchener Hauptbahnhof stellten Bundespolizisten den Mann schließlich.

Gegen 11:20 Uhr soll ein 21-Jähriger die Abfahrt eines Zuges (von Hamburg nach Köln) im Hauptbahnhof Münster am Bahnsteig zu Gleis 4 unterbunden haben. Er soll demnach die Zugtür blockiert und die Notbremse betätigt haben. Der Deutsche soll dadurch das Einsteigen einer Reisenden, die sich noch auf dem Bahnsteig befand, in den bereits abfahrbereiten Zug ermöglicht haben. Der Deutsche habe das Abfahrtsignal des Zuges ignoriert und die Tür weiterhin am Verschließen gehindert. Anschließend sei die Mitreisende in den Zug gestiegen und dieser habe seine Fahrt in Richtung Köln Hauptbahnhof fortgesetzt.

Bundespolizisten erwarteten den einfahrenden Zug und konnten den Mann aus Rheine in einer Sitzbank feststellen. Eine Sicherung der Videoaufnahmen aus dem Zug wurde veranlasst.

Der besagte Zug erhielt dadurch eine Verspätung von über 30 Minuten. Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein.

