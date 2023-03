Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Kunden und Polizeibeamte beleidigt - Widerstand gegen Polizeibeamte - Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Aalen: Kunden und Polizeibeamte beleidigt

Am Donnerstagabend gegen 21:25 Uhr wurde die Polizei in ein Einkaufscenter in der Julius-Bausch-Straße gerufen, weil eine 54-Jährige randalieren und wahllos Kunden anpöbeln würde. Beim Eintreffen der Streife beschimpfte und beleidigte die stark alkoholisierte Dame auch die Polizeibeamten. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde die Frau in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier verbracht. Auch hierbei beleidigte sie die Beamten unentwegt. Sie muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Aalen: Widerstand gegen Polizeibeamte

Ein 39-jähriger Mann weigerte sich am Donnerstagabend gegen 23:45 Uhr die Wohnung seines Bekannten in der Bahnhofstraße zu verlassen. Als die hinzugerufenen Polizeibeamten vor Ort eintrafen, wurden sie zunächst vom Hund des Mannes bedroht, weshalb ein Polizeihundeführer hinzugerufen wurde. Der 39-Jährige wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Hierbei beleidigte er die Polizisten und leistete Widerstand gegen die Maßnahmen.

Aalen-Ebnat: Unfallflucht-Zeugenaufruf

Am Samstag befuhr eine 51-Jährige mit ihrem VW die L1076. An der Kreuzung Höhe Ebnat wollte sie nach links abbiegen, weshalb sie an der Haltelinie einer Ampel anhielt. Zeitgleich wollte ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer nach rechts abbiegen. Hierbei fuhr er zu schnell in die Kreuzung hinein, geriet infolgedessen auf die Abbiegespur und streifte anschließend den VW der 51-Jährigen. Nach dem Unfall entfernte sich der Unfallverursacher, welcher mit einem schwarzen Audi A3 unterwegs war, von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Mutlangen: Anhänger gestreift

Beim Rangieren übersah am Donnerstag gegen 18 Uhr ein 54-Jähriger mit seinem Sprinter einen in der Stuifenstraße geparkten Anhänger. Infolgedessen fuhr er mit der Seite seines Fahrzeugs gegen den Anhänger und verursachte Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Donnerstag gegen 23:25 Uhr beschädigte ein Lkw-Fahrer in der Rechbergstraße beim Rangieren eine Ampel. Anschließend entfernte sich der Lkw-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum geflüchteten Lkw-Fahrer geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

