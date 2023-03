Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Epfenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall auf der L530 - Fahrzeug überschlägt sich

Epfenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagmittag gegen 14 Uhr, befuhr ein 21-Jähriger die L530 von Helmstadt kommend in Richtung Epfenbach. Mutmaßlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Durch das Entgegenlenken überschlug sich der VW Passat mehrfach und kam nach etwa 50 Metern auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der junge Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und trug nur leichte Verletzungen, in Form von Schürfwunden, davon. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe ca. 2.000 Euro und musste abgeschleppt werden. Zwei Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Epfenbach, sowie ein Rettungswagen und ein Notarzt waren an der Unfallstelle eingesetzt. Während der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs musste die L530 kurzzeitig voll gesperrt werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Sinsheim.

