Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Handtaschen-Raub - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Samstagabend kam es zwischen 20:45 Uhr - 21:15 Uhr zu einem Raub an der Haltestelle Bensheimer Straße. Zunächst waren der 42-jährige Geschädigte und der unbekannte Täter gemeinsam in der Straßenbahnlinie 5 in Fahrtrichtung Käfertal unterwegs. Nach dem Aussteigen wurde der Geschädigte unvermittelt von dem Unbekannten an der Schulter ergriffen und bekam zwei Faustschläge gegen die Brust. Zudem wurde ihm seine graue Umhängetasche samt Inhalt aus der Hand gerissen. Im Weggehen trat der unbekannte Täter nochmals den Geschädigten. Der Räuber kann wie folgt beschrieben werden: ca. 35 Jahre alt, etwa 165-170cm groß, hellhäutig, dunkle Haare, bärtig, bekleidet mit einer Kopfbedeckung, dunkle Hose und dunkle Schuhe. Zeugen, die Hinweise zur Tathandlung oder dem Täter geben können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst der Polizei Mannheim, unter 0621-174 4444, in Verbindung zu setzen.

