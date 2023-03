Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Pizzeria - Zeugen gesucht!

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eingebrochen wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine Pizzeria in der Hauptstraße. Bislang unbekannte Täter hebelten das Fenster der Gaststätte auf. Nach dem Einsteigen entwendete die Täterschaft Bargeld und verließ auf demselben Weg wieder die Örtlichkeit. Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt und sucht Zeugen, welche zur relevanten Zeit Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/57090 zu melden.

