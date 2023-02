Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Randalierer in Meiningens Innenstadt

Meiningen (ots)

Ein bisher unbekannter Täter beschädigte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mindestens zwei Pkw, welche in der Innenstadt von Meiningen geparkt waren. Hierbei trat er die Außenspiegel der Pkw ab. Die Anzeigen wurden durch die Polizei aufgenommen, Bürger, die Hinweise zum Täter oder zur Tat geben können werden gebeten, sich mit der PI Schmalkalden-Meiningen in Verbindung zu setzen.

