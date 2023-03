Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6/Mannheim: Unfall - zwei Personen leicht verletzt - PM Nr. 2

BAB 6/Mannheim (ots)

Am Samstagmittag, gegen 12:30 Uhr, ereignete sich auf der BAB 6 Fahrtrichtung Heilbronn zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen ein Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Audifahrer wollte zunächst einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden LKW überholen, übersah hierbei einen auf dem linken Fahrstreifen fahrenden BMW. Der Audifahrer wich im letzten Moment nach rechts wieder aus und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in Schleudern. Der Audi kollidierte erst mit der rechten, dann mit der linken Leitplanke und blieb schlussendlich auf dem linken Fahrstreifen stehen. Der 19-jährige Fahrer sowie eine Beifahrerin wurde leicht verletzt und kamen in ein örtliches Krankenhaus. An dem Audi entstand Totalschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. An der Leitplanke etwa in Höhe von 1.000 Euro. Das Unfallfahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Fahrbahn in Richtung Heilbronn blieb bis 14:45 Uhr ab dem Kreuz Mannheim gesperrt. Der Verkehr wurde über die BAB 656 abgeleitet. In der Spitze kam es zu einem Rückstau von bis zu sechs Kilometern. Im Einsatz befanden sich der Rettungsdienst, unter anderem mit einem Rettungshubschrauber, sowie die Feuerwehr und die Polizei. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Autobahnpolizei Mannheim.

