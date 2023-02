Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Taschendiebstahl im Aldi Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am Freitag, 24.02.2023, kam es in de Zeit zwischen 11:30 - 11:45 Uhr zu einem Taschendiebstahl im örtlichen Aldi.

Eine 74-jährige Geschädigte aus Duingen war in dieser Zeit einkaufen und befestigte ihre mitgeführte Handtasche am Einkaufswagen. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche offen stand und das Portemonnaie fehlte. Neben den diversen persönlichen Karten, wie Personalausweis, Bankkarte, usw. waren auch ca. 150 Euro Bargeld in dem Portemonnaie enthalten.

Sollte es Zeugen geben, die sachdienliche Hinweise auf etwaige Täterinnen oder Täter machen können oder möglicherweise das Portemonnaie aufgefunden haben, setzen sich bitte mit der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/91160 in Verbindung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell