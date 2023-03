Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim-Talhaus: Vorfahrt missachtet

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend, gegen 21:20 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Einmündung Duttweiler Straße / Talhausstraße mit zwei Pkw. Eine 25-jährige Opel-Fahrerin, welche von der Duttweiler Straße auf die Talhausstraße einfahren wollte, missachtete die Vorfahrt eines 46-jährigen Citroen-Fahrers, welcher die Talhausstraße in Richtung Hockenheim befuhr. Die Ampel war zu diesem Zeitpunkt außer Betrieb, so dass die Verkehrsregelung über Verkehrszeichen erfolgte. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 9.000.- Euro, verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

