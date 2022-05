Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte/Harderberg: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Georgsmarienhütte (ots)

Zwischen Mittwochabend (21.30 Uhr) und Donnerstagmorgen (10 Uhr) machten sich Unbekannte an einem Einfamilienhaus in der Schulstraße zu schaffen. Durch Gewaltanwendung an einer Eingangstür gelangten die Täter in das Objekt. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume und Schränke auf allen Etagen. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist bislang unbekannt. Hinweise auf die Tat oder Täter nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/879500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell